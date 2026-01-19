В Костанае функционируют 48 школ, 60 детских садов и 8 организаций дополнительного образования. По официальным данным, все учреждения оснащены турникетами, системами речевого оповещения, тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. Всего в образовательных организациях установлено 3 586 камер, значительная часть которых выведена в центр оперативного управления департамента полиции.

При этом уже не первый год в городе обсуждается вопрос кадрового обеспечения безопасности в школах и детских садах. Как правило, охрану на объектах образования осуществляют пенсионеры, что вызывает обеспокоенность у родителей и специалистов.

Руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева отметила, что установить возрастные ограничения для сотрудников охраны невозможно из-за требований трудового законодательства.

«К сожалению, прописать ограничения в технической спецификации организации образования мы не можем, так как дискриминация по возрастному или любому другому признаку запрещена Трудовым кодексом. Для решения данной проблемы необходимо повышение заработных плат. Соответствующее предложение нами озвучено в управлении образования», — пояснила Гульсим Уразбаева.

Свою позицию по этому вопросу также высказал аким города Марат Жундубаев. Он подчеркнул, что охрану в образовательных учреждениях должны обеспечивать профессионально подготовленные сотрудники.

«Желательно, чтобы там работали люди с профессиональным подходом, которые могли бы увидеть потенциальную опасность и своевременно её определить, а не просто выполнять функции вахтёра», — отметил аким Костаная.

Вопрос повышения уровня безопасности в организациях образования остаётся на повестке и требует комплексного подхода, включая кадровые решения и пересмотр условий оплаты труда.

