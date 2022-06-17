Отчий дом Ахмета Байтурсынова снесли в Костанайской области.

В год ста пятидесятилетия народного просветителя саманное жильё решили отреставрировать. На месте старого фундамента подрядчик начал возводить стены из песчаных блоков. Они оказались некачественными. Постройку решили сравнять с землёй. Местные жители не понимают, почему до основания уничтожили культурный объект?

Объект из сакральной карты региона снесли месяц назад. У строителей не получилось сохранить даже оригинальный фундамент. Тринадцать лет назад его, на месте старого фундамента построили местные жители. Они же следили за состоянием: белили, красили и латали крышу. Теперь на этом месте только следы от тяжёлой техники, передает «Хабар 24».

«Кому это было нужно и почему это сделали? Не знаем. Земли вокруг хватает. Нужно было оставить дом Ахмета таким, какой он был. А рядом уже строить новый, в котором музей будет. Теперь весь народ лишился уникального памятника», — говорит житель с. Ахмет Байтурсынулы Жаксыбек Абдысалык.

На реконструкцию дома Байтурсынова бюджет выделил 22 миллиона тенге. Но стройку остановили. Материал, с которым работал алматинский подрядчик, забраковали.

«Подрядчик взялся реставрировать постройку и не справился. Блоки, из которых возводили стены, просто рассыпались в руках. В итоге, дом разрушили вместе с основанием. Мы до сих пор не можем прийти в себя», — говорит житель с. Акколь Кадыржан Бурбайулы.

По словам чиновников, снести дом местные жители просили сами. Об этом неоднократно говорили на сходах.

«Жители двух сёл поднимали вопрос, о том, что дом находится в аварийном состоянии. Обращались в районный и областной акиматы. Поэтому приняли такое решение, — сказал Ерлан Калмаков, руководитель Управления культуры Костанайской области: — По итогам этих встреч было принято решение о разработке новой проектной документации на строительство дома –музея на месте дома, в котором родился Ахмет Байтурсынов.

Жильё будут перестраивать. Акимат района ищет нового подрядчика. Стоимость проекта увеличилась до тридцати семи миллионов тенге. Адильбек Имангалиев, руководитель отдела строительства Джангельдинского района: — Двадцатого июня объявим конкурс. Через месяц определится подрядчик. В августе начнём строительство. Юбилейные мероприятия запланированы на сентябрь. До этого времени сдадим объект. Здесь будет современный дом –музей.

Пока чиновники определяются с подрядчиком, местные жители завершают строительство мавзолея, на въезде в родное село Ахмета Байтурсынова. Сельчане собрали 10 миллионов тенге и возводят памятник своими силами.

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