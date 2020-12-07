Дом для раненого краснокнижного орла ищут лесники из Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Орла привезли к сотрудникам Тарановского лесничества в Костанайской области с угольного склада. Птицу осмотрел сельский ветеринар и диагностировал перелом крыла. Пока она живет в сарае, кормят ее исключительно мясом. Но вот что дальше делать с орлом, не знают, ведь птица очень похожа на краснокнижную.

«Птице нужна квалифицированная ветеринарная помощь, такую здесь мы ей предоставить не можем. Как и не можем предоставить хорошие условия для содержания. Мы посмотрели информацию об этой птице, она похожа на орлана-белохвоста, а если это краснокнижная птица, ей нужны соответствующие условия содержания», — рассказал лесник Тарановского лесничества Рустам Насыров.

То, что птица действительно краснокнижная, подтвердили и специалисты-биологи, и в заповеднике.

«Это один из самых редких наших орлов и особо охраняемых – орлан-белохвост. Это видно по клюву и по хвосту. Специалисты их Наурзумского заповедника подтвердили также, что это редкая птица. Единственный приемлемый вариант для нее сейчас – это зоопарк, только туда, содержать самим нельзя», — пояснил специалист.

СПРАВКА

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – хищная птица, относится к семейству ястребиных. В естественных природных условиях живет до 26 лет, в неволе — около 35-38 лет. Это мощный, грозный охотник на рыбу, мелких животных. К сожалению, XX век стал для орланов самым тяжелым периодом. Они оказались целью тотального истребления. Сейчас ситуация изменилась: пернатые хищники находятся под охраной государства.

По словам лесников, судьбой птицы занимаются и местные исполнительные органы, но пока вопрос с домом для краснокнижной птицы не решился.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.