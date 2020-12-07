USD 421.51
EUR 509.65
RUB 5.67
  1. Home
  2. Новости
  3. Дом для раненого краснокнижного орла ищут лесники из Костанайской области

Дом для раненого краснокнижного орла ищут лесники из Костанайской области

Vinkmag ad

Дом для раненого краснокнижного орла ищут лесники из Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz

Орла привезли к сотрудникам Тарановского лесничества в Костанайской области с угольного склада. Птицу осмотрел сельский ветеринар и диагностировал перелом крыла. Пока она живет в сарае, кормят ее исключительно мясом. Но вот что дальше делать с орлом, не знают, ведь птица очень похожа на краснокнижную.

«Птице нужна квалифицированная ветеринарная помощь, такую здесь мы ей предоставить не можем. Как и не можем предоставить хорошие условия для содержания. Мы посмотрели информацию об этой птице, она похожа на орлана-белохвоста, а если это краснокнижная птица, ей нужны соответствующие условия содержания», — рассказал лесник Тарановского лесничества Рустам Насыров.

То, что птица действительно краснокнижная, подтвердили и специалисты-биологи, и в заповеднике.

«Это один из самых редких наших орлов и особо охраняемых – орлан-белохвост. Это видно по клюву и по хвосту. Специалисты их Наурзумского заповедника подтвердили также, что это редкая птица. Единственный приемлемый вариант для нее сейчас – это зоопарк, только туда, содержать самим нельзя», — пояснил специалист.

СПРАВКА
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – хищная птица, относится к семейству ястребиных. В естественных природных условиях живет до 26 лет, в неволе — около 35-38 лет. Это мощный, грозный охотник на рыбу, мелких животных. К сожалению, XX век стал для орланов самым тяжелым периодом. Они оказались целью тотального истребления. Сейчас ситуация изменилась: пернатые хищники находятся под охраной государства.
По словам лесников, судьбой птицы занимаются и местные исполнительные органы, но пока вопрос с домом для краснокнижной птицы не решился.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новые правила оказания скорой медпомощи утвердили в Казахстане
Следующая новость

Загорелся радиотелефон. В Рудном при пожаре был эвакуирован целый подъезд и спасен человек