В Казахстане запущена госипотечная программа «С дипломом — в село» для специалистов, работающих в сельской местности — агрономов, ветеринаров, учителей, врачей и др., сообщает krisha.kz
Что даёт программа
- Подъёмные — 100 МРП (в 2025 году — 393 200 тг).
- Льготный жилищный кредит — до 2 500 МРП (9 830 000 тг) сроком до 15 лет под 1% годовых.
- Подъёмные и кредит можно получить одновременно, только для покупки/строительства жилья в том селе, где специалист работает.
Кто может участвовать
Казахстанцы с дипломом, трудящиеся в селе по одной из направлений:
- АПК: агрономы, ветеринары и др.;
- Образование: учителя, воспитатели;
- Здравоохранение: врачи, медсёстры;
- Соцзащита: соцработники;
- Культура и спорт: тренеры, сотрудники домов культуры;
- Госслужба: специалисты аппаратов акимов сельских округов (кроме акимов и их заместителей).
Условия участия
- Нет жилья в выбранном селе за последние 2 года и нет просроченных долгов по кредитам.
- Диплом о техническом, профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании.
- Обязательство отработать не менее 3 лет по специальности после получения кредита.
Как подать заявку
- Найти вакансию по специальности в сельской местности (или обратиться в местный акимат).
- Зарегистрироваться на платформе Baspana Market на сайте Отбасы банка (оператор программы).
- Подать онлайн-заявку и подписать документы с помощью ЭЦП.
Прокуратура города Рудного по итогам проведённого анализа выявила уклонение от уплаты налогов по акцизам. Установлено,...
Сегодня, 16:30
В Казахстане резко подорожали семена подсолнечника и сафлора, сообщает LS. В целом в октябре сельхозпродукция...
Сегодня, 15:09
Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная объявил о публичных обсуждениях градостроительного проекта «Проект детальной планировки...
Сегодня, 14:44