Дом под 1%: в РК стартовала ипотечная программа

— Сегодня, 16:26
Изображение для новости: Дом под 1%: в РК стартовала ипотечная программа

pixabay.com

В Казахстане запущена госипотечная программа «С дипломом — в село» для специалистов, работающих в сельской местности — агрономов, ветеринаров, учителей, врачей и др., сообщает krisha.kz

Что даёт программа

  • Подъёмные — 100 МРП (в 2025 году — 393 200 тг).
  • Льготный жилищный кредит — до 2 500 МРП (9 830 000 тг) сроком до 15 лет под 1% годовых.
  • Подъёмные и кредит можно получить одновременно, только для покупки/строительства жилья в том селе, где специалист работает.

Кто может участвовать

Казахстанцы с дипломом, трудящиеся в селе по одной из направлений:

  • АПК: агрономы, ветеринары и др.;
  • Образование: учителя, воспитатели;
  • Здравоохранение: врачи, медсёстры;
  • Соцзащита: соцработники;
  • Культура и спорт: тренеры, сотрудники домов культуры;
  • Госслужба: специалисты аппаратов акимов сельских округов (кроме акимов и их заместителей).

Условия участия

  • Нет жилья в выбранном селе за последние 2 года и нет просроченных долгов по кредитам.
  • Диплом о техническом, профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании.
  • Обязательство отработать не менее 3 лет по специальности после получения кредита.

Как подать заявку

  1. Найти вакансию по специальности в сельской местности (или обратиться в местный акимат).
  2. Зарегистрироваться на платформе Baspana Market на сайте Отбасы банка (оператор программы).
  3. Подать онлайн-заявку и подписать документы с помощью ЭЦП.


Теги:


