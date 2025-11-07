В Казахстане запущена госипотечная программа «С дипломом — в село» для специалистов, работающих в сельской местности — агрономов, ветеринаров, учителей, врачей и др., сообщает krisha.kz

Что даёт программа

Подъёмные — 100 МРП (в 2025 году — 393 200 тг ).

(в 2025 году — ). Льготный жилищный кредит — до 2 500 МРП ( 9 830 000 тг ) сроком до 15 лет под 1% годовых .

— до ( ) сроком до под . Подъёмные и кредит можно получить одновременно, только для покупки/строительства жилья в том селе, где специалист работает.

Кто может участвовать

Казахстанцы с дипломом, трудящиеся в селе по одной из направлений:

АПК: агрономы, ветеринары и др.;

агрономы, ветеринары и др.; Образование: учителя, воспитатели;

учителя, воспитатели; Здравоохранение: врачи, медсёстры;

врачи, медсёстры; Соцзащита: соцработники;

соцработники; Культура и спорт: тренеры, сотрудники домов культуры;

тренеры, сотрудники домов культуры; Госслужба: специалисты аппаратов акимов сельских округов (кроме акимов и их заместителей).

Условия участия

Нет жилья в выбранном селе за последние 2 года и нет просроченных долгов по кредитам .

в выбранном селе за и . Диплом о техническом, профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании.

о техническом, профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании. Обязательство отработать не менее 3 лет по специальности после получения кредита.

Как подать заявку

Найти вакансию по специальности в сельской местности (или обратиться в местный акимат). Зарегистрироваться на платформе Baspana Market на сайте Отбасы банка (оператор программы). Подать онлайн-заявку и подписать документы с помощью ЭЦП.

