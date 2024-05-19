Дом под снос, а жильцам новые квартиры. Сколько домов признали аварийными в Костанае?

В этом году в Костанае под снос попал двухэтажный дом в жилом массиве Амангельды. Зданию уже более полувека, в прошлом году его официально признали аварийным.

Уже 58 лет Анна Петынина живет в этом двухэтажном доме. Она стала здесь одной из первых, кто получил ключи от квартиры. Женщине 91 год, но она старается ухаживать не только за своей квартирой, но и за состоянием двора.

«Состояние дома плохое, что уж тут говорить. Туалета нет, крыша бежит, вон аж где туалет. Зимой все время расчищаю туда. Дорожку делаю. Ванны нет. Ничего нет! Только свет, вода, газ. Всё!»,- говорит Анна Петынина.



Сейчас в этой двухэтажке живут восемь семей. У всех в квартирах есть явные признаки опасности. У кого-то вода стекает с крыши, у кого-то проваливается пол.

В 2023 году долгожданная мечта жильцов этого дома сбылась. Его признали аварийным. Ожидается, что дом снесут, а людям выдадут новое жилье. Предлагаемые квартиры будут арендными, то есть государственными. По закону такое жилье нельзя продавать или сдавать в аренду. Этой новости, жильцы дома не совсем рады.

«На сегодняшний день все жители уведомлены. Там у нас восемь квартир. Для этих жителей мы сейчас будем закупать жилища. С каждым гражданином мы отработали, состав семьи узнали, в последующем при приобретении жилья, они будут от своего жилища отказываться. Данный дом будет снесен и им будет предоставлено взамен арендное жилье из государственного жилищного фонда»,- объяснил руководитель отдела жилищных отношений акима в Костаная Габит Бектабанов.

Сейчас жильцы еще четырех костанайских домов сделали независимую экспертизу, где оценщик признал их дом аварийным. А для того, чтобы снести дом, необходима проверка акимата. Но, это довольно долгий процесс.

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