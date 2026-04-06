Дом вместо квартиры: как купить жильё в Кунае и почему не все могут себе это позволить

В жилом массиве «Кунай» продолжается реализация индивидуального жилья. Как сообщили в акимате Костаная, здесь уже построено 124 дома, из которых 55 — двухэтажные и 69 — одноэтажные.

С 26 августа 2025 года началась актуализация очередников: граждан обзванивают, чтобы выяснить их потребность — в свободном земельном участке или уже готовом доме. Несмотря на отсутствие отдельной государственной программы, на сегодняшний день реализовано 37 домов, из них 23 — за наличный расчёт.

Как отметил руководитель профильного отдела Марат Темирбаев, интерес к проекту остаётся высоким — в отдел земельных отношений уже обратились более 500 потенциальных покупателей. Однако, по его словам, большинство сталкиваются с финансовыми трудностями: у граждан либо нет полной суммы, либо они не проходят по требованиям банков, либо их не устраивают условия кредитования — высокие процентные ставки, крупный первоначальный взнос и значительные ежемесячные платежи.

При этом, как подчеркнул Темирбаев, формат жилья в Кунае остаётся привлекательным: по цене двух- или трёхкомнатной квартиры жители могут приобрести полноценный дом с земельным участком в перспективном районе.

Несмотря на высокий спрос, ключевым препятствием для большинства остаются финансовые условия. Вопрос доступности ипотеки и гибкости банковских требований остаётся актуальным для потенциальных покупателей.

