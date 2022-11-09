Дома, авто, земли. Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева

В Антикоре сообщили о задержании бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Тимура Токтабаева.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начала досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твёрдых полезных ископаемых. Факт ранее проведённой разведки намеренно скрывался путём фальсификации документов», — сообщили в Антикоре.

В результате, аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка. В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев задержан седьмого ноября.

«Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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