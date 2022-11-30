Отопление включили на два часа. В областном акимате прокомментировали аварию в Рудном

Ситуация по устранению аварии на трубопроводе в городе Рудном находится под контролем местного исполнительного органа.

​В настоящее время все дома, в том числе общеобразовательная школа № 17 по улице Гагарина подключены к системе отопления для циркуляции горячей воды на два часа. Ведётся работа по обнаружению прорыва от дома № 6 до дома № 4 и устранению причины.

В школе температура воздуха составляет 18-20 градусов тепла. Уроки старших классов 2 смены сокращены.

​В целом ситуация стабильная и находится на постоянном контроле местных исполнительных органов.

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