Дома будут сносить в районе «Колёсные ряды» — акимат Костаная

Сегодня в Костанае состоялось совещание с акимом города. На встрече обсудили паводковую ситуацию, а также Марат Жундубаев рассказал о планах, которые касаются района «Колёсные ряды».

В акимате областного центра сейчас прорабатывают вопрос о сносе домов в этом районе.

«В план детальной планировки сейчас включим «Колёсные ряды» подтапливаемые. Нужно посмотреть комплексно по изъятию домов, их сносу. Там появились аварийные дома, предаварийные дома. Фундаменты низкие, дома старые. Они представляют опасность для самих людей. Мы сколько разговаривали с людьми, воспринимается нормально. Там надо будет освобождать, будем выкупать. Наверное, по варианту будем, как с погорельцами. Будем выкупать вместе с землей, чтобы люди получили больше компенсацию. Эти дома мы должны убрать, и в этой зоне будет парковая зона. Никто там строить ничего не будет. С учетом того, что было, мы будем триатлон-парк развивать. Все объекты там сохраним. Самое главное — это жизнь людей. Чтобы она не подвергалась опасности, пересмотрим свои проекты, в этом направлении будем двигаться», — отметил Марат Жундубаев.

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