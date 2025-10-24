Микрорайон Кунай — один из самых динамично развивающихся в Костанае. За последние пару лет здесь возвели 20 пятиэтажных домов, подвели инженерные коммуникации и передали квартиры очередникам. Сейчас в работе — ещё 10 многоэтажек, однако их сроки сдвинулись из-за недобросовестных подрядчиков, с которыми город расторг договоры. В 2025 году провели новые конкурсы — почти везде определились местные компании-исполнители.

«Пришлось демонтировать и заливать заново»

По словам заместителя руководителя отдела строительства акимата Костаная Алексея Тихона, после прежних подрядчиков на ряде объектов потребовалось «демонтировать ранее залитые фундаменты», что увеличило трудоёмкость и время работ. «Сейчас идёт повторная заливка и возведение несущих конструкций», — уточнил он.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию два новых дома. В целом в Кунае строятся пятиэтажки с 3–4 подъездами, на 45–60 квартир каждая. Общий объём «большой стройки», по оценке отдела строительства, составляет около 15 млрд тенге.

Инфраструктура и тепло

Микрорайон отапливает блочно-модульная котельная, расположенная ближе к городу и рассчитанная на покрытие всей территории Куная. Параллельно укладываются инженерные сети для домов, которые возводятся сейчас.

В 2025 году отдел строительства выполнил работы по наружному освещению и устроил подъездные пути общей протяжённостью 19,9 км . Ранее в городе сдали 124 индивидуальных дома по программе ИЖС для очередников; их распределением и реализацией занимается акимат.

Новый сквер: мостики, озеленение и тартан

В Кунае завершается благоустройство сквера площадью 1,5 га. Уже готовы два пешеходных мостика, далее установят 2 беседки, 20 урн и лавочек, высадят тополь, иву, вяз, сирень и живую изгородь. Предусмотрено устройство 1 000 м² тартанового покрытия и асфальта. Стоимость работ по договору — около 124 млн тенге. Согласно плану, объект сдадут 1 ноября.

Городские власти подчёркивают, что все жильё в Кунае по-прежнему ориентировано на очередников, а ускорение темпов строительства стало возможным после смены подрядчиков и усиления контроля за качеством работ.

