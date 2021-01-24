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Дома и соцобъекты в центре Костаная на день останутся без питьевой воды

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В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улице Амангельды, в границах улицы Баймагамбетова до улицы Касымханова, будет прекращена подача питьевой воды 25 января 2021 года с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Баймагамбетова, 170, 168;
  • ул. Байтурсынова, 105, 106, 110, 112, 114;
  • ул. Амангельды, 76, 95, 93б, 93а, 85, 87, 96, 96/1, 72, 99, 78;
  • ул. Касымханова, 108, 110, 66, 64;
  • ул. Дулатова, 91, 111, 105, 107, 109, 111a, 117, 100;
  • ул. Пушкина, 90, 92.

Соц объекты:

  • СШ №2. ул. Дулатова, 72;
  • Ясли-сад № 15 по ул. Касымханова, 50;
  • Ресторан «Дары леса» по ул. Амангельды, 134;
  • ТД «Азия» по ул. Амангельды, 134а;
  • ТД «Евразия»по ул. Алтынсарина, 136;
  • ТД «ГУМ» по ул. Алтынсарина, 144;
  • КазТрансГаз Аймак по ул. Алтынсарина, 130;
  • АТФ Банк по ул. Амангельды, 123;
  • Банк «Каспийский» по ул. Дулатова, 115;
  • СЭС по ул. Амангельды, 96а;
  • Гор. Акимат по ул. Пушкина, 98;
  • Обл. Суд по ул. Пушкина, 100/1.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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