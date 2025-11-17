На аппаратном совещании в акимате Костаная профильные управления сообщили о рисках невыполнения отдельных годовых показателей.

Льготные ипотеки в «Береке» остановились из-за обновления системы

В микрорайоне «Береке» по линии льготной ипотеки очередникам запланирована реализация 108 квартир. По данным акимата, на сегодня не продана ни одна — в «Отбасы банке» внедряется новая система распределения жилья, из-за чего заключение договоров временно приостановлено. Движение по кредитному жилью возобновилось лишь в прошлом месяце.

Параллельно по программе ИЖС в Кунае ожидается возврат около 4 млрд тенге в бюджет за счёт продажи 124 домов. Для ускорения продаж расширили круг претендентов на участки с готовыми строениями, однако пока реализован лишь один дом, подано 40 официальных заявок.

— «Я не сказал бы, что это плохие и некачественные дома. Они однотипные, по площади — минимум около 101 м², максимум — 124 м². Возможно, не такие большие, это, скажем, эконом-класс», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

