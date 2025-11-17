На аппаратном совещании в акимате Костаная профильные управления сообщили о рисках невыполнения отдельных годовых показателей.
Льготные ипотеки в «Береке» остановились из-за обновления системы
В микрорайоне «Береке» по линии льготной ипотеки очередникам запланирована реализация 108 квартир. По данным акимата, на сегодня не продана ни одна — в «Отбасы банке» внедряется новая система распределения жилья, из-за чего заключение договоров временно приостановлено. Движение по кредитному жилью возобновилось лишь в прошлом месяце.
Параллельно по программе ИЖС в Кунае ожидается возврат около 4 млрд тенге в бюджет за счёт продажи 124 домов. Для ускорения продаж расширили круг претендентов на участки с готовыми строениями, однако пока реализован лишь один дом, подано 40 официальных заявок.
— «Я не сказал бы, что это плохие и некачественные дома. Они однотипные, по площади — минимум около 101 м², максимум — 124 м². Возможно, не такие большие, это, скажем, эконом-класс», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
«Не ждём, пока всё развалится»: власти объяснили ремонт тротуаров в центре Костаная
Минздрав закручивает гайки: поликлиники обязали работать по-новому
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.