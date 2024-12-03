19 частных домов, 19 объектов бизнеса и Наримановский рынок изымут для государственных нужд в Костанае. На этом месте появится новая школа на 1200 мест. Для строительства потребуется 11 гектаров земли, изначально проектом предусматривалось строительство отдельной котельной и подстанции для этого района, но в план внесли изменения.

В Костанае состялись общественные слушания. Перед их началом началом у карты с новым проектом детальной планировки собралось не мало людей. Все смотрят, попадает ли их дом или объект бизнеса под снос. О том, что этому району нужна школа, начали говорить еще в начале года. Такое заявление сделал глава города. Первые общественные слушания прошли в мае, тогда собралось около 500 человек. Сегодня людей не так много. Но тем не менее, вопросы у пришедших все же есть.

«Мы не против, мы за то, чтобы наш город стал процветающим, красивым. Частный сектор должен быть за городом, или в пригороде. Нас интересует по выплатам, это будет среднерыночная цена, 410 тыс тенге, у нас идет за кв.м по городу. Нам надо знать или мы достраиваемся, или нам надо вас ждать?», — спросила жительница района.

Полностью под снос попадает Наримановский рынок. Сегодня здесь числится около 200 предпринимателей, в лучшие времена их было больше 1000. Люди, которые там работают, тоже пришли на слушания, и они переживают, что им не окажет поддержку акимат.

«У нас люди живые, и они работают. Есть семьи, предпенсионники, которым осталось 3-4 года. Почему-то о судьбе вообще никто не думает. И ничего не предоставляют. Нам обещали на «Саяхате», что предоставят торгующим места там. Оказалось все не так», — сказала предприниматель рынка.

На слушаниях не было представителей отдела предпринимательства, поэтому ответить на вопрос никто не смог.

«На сегодняшний день люди приняли спокойно данный проект, потому, что мы уменьшили границы во-ервых. Есть желающие, те, которые хотят, чтобы выкупили застройщики, либо государство, потому, что у них жилье ветхое», — сказала руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

Руководитель отдела архитектуры городского акимата Гульсара Курмангалиева отмечает, что прежде всего нужно дождаться результатов государственной экспертизы. Они ожидаются примерно в феврале. Если ответ придет положительный, то после этого приступят к изъяютию земель, для начала проведут оценку домов или объектов бизнеса. Если люди не согласятся с оценкой, они смогут подать в суд. Когда здесь начнется строительство школы, вопрос все еще открытый. Процесс с изъятием земель может затянуться, поэтому приступить к возведению объекта образования могут только в 2026 году.

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