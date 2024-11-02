С 2022 года в Костанае для государственных нужд было изъято 16 земельных участков. Общая площадь превышает два гектара. Компенсация собственникам составила почти 600 миллионов тенге.

Изъята часть земли для строительства теннисного центра в микрорайоне «Береке». За этот участок владелец получил компенсацию 11 миллионов тенге.

«Также был изъят земельный участок для строительства детского сада в микрорайоне «Юбилейный». В центральной части города, для организации правоповоротных съездов был изъят земельный участок на перекресте Тауелсіздік-Каирбекова. По проспекту Абая был изъят один земельный участок, на котором был расположен ветхий дом, он там единственный остался среди многоэтажной застройки. Было принято решение, в соответствие с генпланом, на этом месте расширить парковую зону», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Марат Темирбаев отметил, что изъятие земель для госнадобности можно осуществить только, если есть необходимость строительства, к примеру, школы для жителей того или иного района, либо же сквера для горожан. Ни в коем случае, при помощи этой процедуры нельзя изъять площадь для коммерческих целей. Самым большим участком, который был принудительно изъят в этом году, стала территория вблизи аквапарка, расположенного по проспекту Аль-Фараби.

«Из девяти земельных участков по восьми участкам мы согласились в добровольном порядке, то есть собственники согласились с предложенной суммой компенсации и по договору купле-продажи, утвержденным маслихатом, по договору выкупа вернее акимат выкупил данные земельные участки с недвижимым имуществом согласно оценке, которая составила оценочная компания», — сказал руководитель отдела.

Однако, один из девяти собственников был недоволен предложенной ценой. После чего размер компенсации был назначен уже в судебном порядке. На сегодня все жилые и нежилые строения там снесли, и теперь проводится рекультивация этой территории. В следующем году запланирована реконструкция самого аквапарка.

«Будет реконструкция с расширением и благоустройство данной территории для организации парковочных мест и мест для отдыха населения. Аквапарк останется на месте, его реконструируют, я так понимаю его планируют расширить и в связи с этим понадобилась данная территория», — рассказал Марат Темирбаев.

Сейчас в процессе принудительного изъятия находятся два земельных участка по адресам Касымханова 70 и 72, на пересечении с улицей Пушкина. Там находятся два частных дома. На их месте, в будущем, хотят обустроить парковую зону.

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