В Рудный принято решение восстановить пустующие многоэтажные дома. Речь идёт о девятиэтажке малосемейного типа по улице Ленина и пятиэтажном доме по улице 50 лет Октября, которые были законсервированы ещё в 2000-х годах и отключены от коммуникаций.
Как сообщили в отделе жилищных отношений, акимат через суд прекращает право собственности прежних владельцев на заброшенные квартиры. После этого объекты передаются в коммунальную собственность и выставляются на торги для определения подрядных организаций, которые займутся восстановлением.
Уже восстановлены 9 домов
По словам руководителя отдела жилищных отношений акимата Рудного Меирбек Исмагулов, с 2023 года в городе восстановлено девять многоквартирных домов.
«С 2023 года в Рудном было восстановлено 9 многоквартирных домов, и отдел жилищных отношений закупил в них 462 квартиры, которые были распределены между очередниками», — отметил он.
Два дома — на завершающей стадии
Сейчас ведутся работы ещё на двух объектах: по адресу улица Ленина, 213 в Рудном и в посёлке Качар, дом №84 в первом микрорайоне.
Подрядчик по рудненскому объекту сообщил, что из более чем 170 комнат в бывшей малосемейке после перепланировки осталось 81 квартира — теперь здесь предусмотрены двух- и трёхкомнатные жилые помещения.
«Было заброшенное здание в ужасном состоянии. Сейчас шесть этажей почти готовы, остались мелкие недочёты. Дом на 90 процентов уже готов», — рассказал представитель подрядной организации Павел Крамарюк.
Завершить восстановление планируется уже в этом месяце.
Один дом пойдёт под снос
Однако не все здания подлежат реконструкции. Многоэтажный дом №21 по улице Космонавтов признан аварийным. По результатам технической экспертизы износ несущих конструкций составил около 70%, поэтому объект будет снесён.
Более 6 тысяч очередников
В настоящее время в Рудном насчитывается более 6 тысяч человек, состоящих в очереди на получение жилья.
«Ранее очередь двигалась медленно, но начиная с 2023 года уже заметно продвинулась», — отметил Исмагулов.
В прошлом году на закуп квартир для очередников в Рудном было выделено около одного миллиарда тенге. В текущем году финансирование пока не предусмотрено, однако акимат уже подал повторную бюджетную заявку и планирует направить дополнительную в феврале.
Аналогичная ситуация складывается и в Костанае — власти подчёркивают, что города не могут остаться без финансирования на закуп жилья.
