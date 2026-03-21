Новые правила рынка жилья: двойные продажи уйдут в прошлое

В Казахстане ужесточили контроль за застройщиками и сделали рынок долевого строительства более прозрачным. Об этом сообщил председатель Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев, сообщает rus.baq.kz
Платежи только через банки
С начала 2026 года все платежи по договорам долевого участия переведены в безналичный формат. Теперь расчёты проходят через банки второго уровня, подключённые к системе «Казреестр». Это означает, что средства дольщиков находятся под банковским контролем, что снижает риски мошенничества и непрозрачных сделок.
Полная цифровизация договоров
Следующий этап — переход на электронный формат договоров. Уже с апреля планируется их мгновенная регистрация в системе. Это позволит исключить случаи двойной продажи квартир: информация о сделке будет фиксироваться сразу после подписания и сразу отображаться в базе.
Что изменится для покупателей
Для тех, кто приобретает жильё на этапе строительства, новые правила означают больше безопасности и прозрачности. Теперь:
-
все платежи проходят через банки;
-
договоры автоматически регистрируются в системе;
-
данные о проекте можно проверить онлайн.
Как проверить застройщика
Проверить строительный проект можно через:
-
мобильные приложения банков;
-
eGov Mobile;
-
портал homeportal.kz.
Там доступна информация о наличии разрешения на привлечение средств дольщиков или гарантии от Казахстанской жилищной компании.
Гарантии и защита вложений
Система гарантий действует с 2017 года. За это время выданы гарантии по 290 проектам на сумму более 1,5 трлн тенге. В рамках этих проектов построено около 7 млн квадратных метров жилья, а интересы порядка 77 тысяч семей были защищены.
Что это значит для рынка
По словам Куздибаева, главная цель изменений — сделать рынок долевого строительства понятным и безопасным. Новые механизмы помогают избежать двойных продаж, повышают прозрачность сделок и обеспечивают защиту покупателей даже в случае проблем у застройщика.
