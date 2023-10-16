Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане

В Казахстане хотят внести изменения в законодательство, согласно которым бытовых тиранов будут выселять из жилья. Об этом сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Предлагаются следующие законодательные изменения: ведение общественных работ; обязательное прохождение психокоррекционных тренингов; выселение агрессора из жилища«, — рассказал Руслан Каржаспеков на брифинге в МВД.

Кроме этого, дебоширам могут запретить употреблять алкоголь по предписанию уполномоченных органов.

Глава управления напомнил, что с 1 июля в Казахстане вступили в законную силу поправки в Кодекс об административном правонарушении. Они предусматривают переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Кроме этого, теперь стороны не могут повторно примириться в суде, если после первого случая агрессор вновь совершил насилие.

«Как результат, из 27 тысяч обращений о бытовом насилии только 8 процентов обращений списаны в наряд. До 1 июля их было 60 процентов», — сказал Каржаспеков.

За это время начато 49 досудебных расследований по фактам нанесения телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестовано 6 тысяч правонарушителей. В суде примирились 13 тысяч семей.

Также полиция продолжает выявлять так называемых злостных агрессоров. Им предлагают добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности.

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