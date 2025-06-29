Несмотря на рост доходов, в семейных бюджетах казахстанцев увеличились расходы почти по всем направлениям, передает LS.

Доход одной казахстанской семьи в I квартале 2025 года составил 1,1 млн тенге, или 384,6 тыс. тенге в месяц. Этот показатель вырос на 8,8% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.

В то же время расходы превысили 1 млн тенге за квартал (+9%), что эквивалентно 343,3 тыс. тенге в месяц. Такие данные опубликовало Бюро нацстатистики.

Наибольшая часть бюджета по-прежнему уходит на продукты питания – 522,5 тыс. тенге за три месяца (52,1%).

Непродовольственные товары обошлись в среднем в 210 тыс. тенге (+4,2%), платные услуги – 201,4 тыс. тенге (+13%).

Заметно выросли затраты на погашение кредитов – 73,9 тыс. тенге в квартал (+12%). При этом в области Ұлытау эта сумма была значительно выше – 254,8 тыс. тенге (+25,2%).

Что касается собственного производства продукции животноводства в семьях, то по ряду позиций зафиксировано снижение: говядина – на 1%, баранина – на 8,1%, яйца – на 5,6%, молоко – на 11,7%.

В то же время увеличились объемы по конине (+22,6%), мясу птицы (+17,2%) и свинине (+0,3%).

Между тем расходы на содержание животных в семьях снизились на 8,1% и составили 21,6 млрд тенге за квартал. Эти данные основаны на обследовании 11,9 тыс. домохозяйств страны.

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