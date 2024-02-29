Доплата за час, настройка кассовых аппаратов. В Костанае готовятся к смене часового пояса

Согласно решению правительства на всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс, поэтому в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00 часов время будет переведено на 1 час назад в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Костанайской областях.

В Комитете техрегулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции при этом подчеркнули, что на гаджетах часы переведутся автоматически, потому как мобильные операторы сами «раздадут» новое время. Но все же абонентам связи не помешает обновить программное обеспечение на своих телефонах или перегрузить мобильник. Но при этом некоторые операторы предупредили, что при переводе часов в ночь на 1 марта в Казахстане все же возможны технические сбои в сети.

«В ночь на 1 марта оператор будет проводить работы по внесению изменений на различных системах в связи с чем возможны кратковременные прерывание работ некоторых сервисом в период с 00 00 до 5 утра. Оператор приложит все усилия, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно и незаметно для наших клиентов», — говорит представитель пресс-службы Ренат Нагимов Tele2/Altel.

Изменения также коснутся и кассовых систем. На одних аппаратах время нужно будет перевести вручную, а на других это произойдёт автоматически. Так же в ночь на 1 марта в течение четырех часов не будет работать портал eGov.kz и его компоненты, а также система нотариата «Е-нотариус». А тем, кто работает в ночную смену, должны оплатить дополнительный трудовой час.

Стрелки главных часов на башне в Костанае тоже переведут в 00.00 часов . Но сделано это будет практически автоматически. Как отметили специалисты отдела ЖКХ, через космический спутник. Механизму лишь зададут нужную программу на час назад.

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