Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя доступна миллионам казахстанцев

В Казахстане продолжается развитие пенсионной системы. Один из ключевых инструментов — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые формируют дополнительную финансовую защиту для граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерство труда и соцзащиты населения РК.

Главная особенность нововведения — взносы оплачиваются за счет работодателя и не уменьшают текущий доход сотрудников. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК отмечают: такой подход позволяет формировать будущую пенсию без дополнительной нагрузки на работников.

Из чего теперь складывается пенсия

Теперь пенсионные выплаты формируются из трех источников: базовой государственной пенсии, личных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде и нового условно-накопительного компонента, который формируется за счет работодателя.

Такая модель обеспечивает дополнительные пожизненные выплаты. Особенно она актуальна для казахстанцев, родившихся после 1 января 1975 года — их будущая пенсия напрямую зависит от регулярности отчислений и участия в системе.

Ставки и этапы внедрения

В 2026 году ставка ОПВР составляет 3,5% от дохода работника. Механизм внедряется поэтапно: к 2028 году показатель планируют увеличить до 5%.

Уже миллионы участников

По данным на 1 апреля 2026 года, дополнительными пенсионными правами уже охвачены 5,8 миллиона работников. С начала года работодатели перечислили в систему 951 миллиард тенге.

Баланс для бизнеса

При этом для бизнеса сохраняется баланс: расходы на обязательные пенсионные взносы работодателя учитываются как вычеты из налогооблагаемого дохода. Это стимулирует компании к прозрачной социальной политике и усилению поддержки сотрудников.

