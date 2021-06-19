Дополнительные 5-процентные взносы в ЕНПФ вновь хотят ввести в Казахстане — Худайбергенов

Экономист Олжас Худайбергенов заявил, что госорганы страны вновь вернулись к планам по введению дополнительных 5-процентных пенсионных взносов за счет работодателей, передает Tengrinews.kz.

«В августе-сентябре 2019 года было сильное возмущение общественности и бизнеса по поводу введения дополнительного 5-процентного пенсионного взноса вдобавок к текущей и без того высокой налоговой нагрузке на ФОТ (около 35 процентов). Эта норма уже сидит в законе, но Президент отложил эту норму на 3 года, до 2023 года, и поручил создать рабочую группу по реформированию пенсионной системы, найти альтернативу, которая позволит избежать введения этого 5-процентного взноса. И как вы думаете? Минтруда, Нацбанк, ЕНПФ и прочие подумали-подумали и снова предлагают Президенту ввести эти 5 процентов«, — написал Худайбергенов в Facebook.

По его словам, концепция нормы сейчас проходит согласование в госорганах и НПП.

«Удивляет логика тех, кто это предлагает. Они не смогли найти альтернативу, хотя она есть, не понимают ситуацию в бизнесе, она хуже, чем до пандемии, не понимают политические обстоятельства — предлагают Президенту сделать ровно то, от чего он отказался два года назад, фактически демонстрируя явное пренебрежение его поручениями», — заявил экономист.

Напомним, в июле 2019 года Министерство труда и соцзащиты населения объявило, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника. Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.

Позже стало известно, что эти взносы не будут собственностью граждан и будут фиксироваться на условном пенсионном счете каждого работника, открытом в Едином накопительном пенсионном фонде. К тому же дополнительные 5-процентные взносы не будут наследоваться.

Нововведение вызвало широкую критику населения. Граждане опасались, что работодатели будут закладывать в заработной плате сотрудников те самые 5 процентов, которые должны будут отчислять за них. Предприниматели также выступили против дополнительного бремени на свой бюджет.

В сентябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года. «Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги«, — отметил тогда Токаев.

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