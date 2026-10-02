Дополнительные баки демонтируют: МВД усилило контроль на пунктах пропуска

Полиция продолжает выявлять попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. На 48 автомобильных пунктах пропуска сотрудники МВД дежурят круглосуточно, особое внимание уделяют машинам с дополнительными топливными баками. Об этом сообщает Polisia.kz.
С начала года выявлено 537 фактов незаконной установки таких баков. Их общая вместимость превышает 150 тонн. Дополнительные ёмкости демонтируют, а водителей привлекают к административной ответственности.
2 октября в Жамбылской области остановили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин сопредельного государства. На машине без разрешения установили дополнительный бак вместимостью 500 литров. Водителя привлекли к ответственности, бак демонтировали.
Работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов продолжается.
МВД предупредило водителей: 10 000 нарушений
Сообщение о возможном теракте в школах Костаная проверили
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.