Дополнительные баки демонтируют: МВД усилило контроль на пунктах пропуска





Полиция продолжает выявлять попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. На 48 автомобильных пунктах пропуска сотрудники МВД дежурят круглосуточно, особое внимание уделяют машинам с дополнительными топливными баками. Об этом сообщает Polisia.kz⁠.

С начала года выявлено 537 фактов незаконной установки таких баков. Их общая вместимость превышает 150 тонн. Дополнительные ёмкости демонтируют, а водителей привлекают к административной ответственности.

2 октября в Жамбылской области остановили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин сопредельного государства. На машине без разрешения установили дополнительный бак вместимостью 500 литров. Водителя привлекли к ответственности, бак демонтировали.

Работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов продолжается.

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