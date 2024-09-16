USD 479.38
EUR 531.63
RUB 5.27
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Дополнительные деньги на «зимние работы» летом запросили в районе Костанайской…

Дополнительные деньги на «зимние работы» летом запросили в районе Костанайской области — прокуратура

Фотография для новости Дополнительные деньги на "зимние работы" летом запросили в районе Костанайской области - прокуратура

Фото взято с сайта kazpravda.kz

Прокуратурой Наурзумского района в ходе проверки деятельности местных исполнительных органов выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Изучением актов выполненных работ установлено, что двумя поставщиками, осуществлявшими строительно-монтажные работы на территории района, неправомерно включены расходы за выполнение работ в зимнее время, тогда как фактически работы выполнены в летне-осенний период.

Аналогичные нарушения установлены в актах за 2021 год. Общая сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила порядка 16 миллионов тенге.

По акту реагирования прокуратуры района в отношении подрядных организаций поданы исковые заявления, которые в настоящее время удовлетворены. На сегодняшний день в бюджет возвращено 7,4 миллионов тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Убрать «двойную сплошную», изменить режим работы светофоров попросили костанайцы

Следующая новость

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников. Подросток проходил “смертельный квест“