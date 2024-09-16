Дополнительные деньги на «зимние работы» летом запросили в районе Костанайской области — прокуратура

Прокуратурой Наурзумского района в ходе проверки деятельности местных исполнительных органов выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Изучением актов выполненных работ установлено, что двумя поставщиками, осуществлявшими строительно-монтажные работы на территории района, неправомерно включены расходы за выполнение работ в зимнее время, тогда как фактически работы выполнены в летне-осенний период.

Аналогичные нарушения установлены в актах за 2021 год. Общая сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила порядка 16 миллионов тенге.

По акту реагирования прокуратуры района в отношении подрядных организаций поданы исковые заявления, которые в настоящее время удовлетворены. На сегодняшний день в бюджет возвращено 7,4 миллионов тенге.

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