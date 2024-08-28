Дополнительные гранты присудили казахстанским выпускникам. Опубликован список обладателей

Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты, сообщает пресс-служба ведомства.

Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.

Со списком можно ознакомиться здесь 2ffd9943dbcd5b0a35b88fcceb70f293_original.2709084

Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ.