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Дополнительные гранты присудили казахстанским выпускникам. Опубликован список обладателей

Фотография для новости Дополнительные гранты присудили казахстанским выпускникам. Опубликован список обладателей

pixabay.com

Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты, сообщает пресс-служба ведомства. 

Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.

Со списком можно ознакомиться здесь 2ffd9943dbcd5b0a35b88fcceb70f293_original.2709084

Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ.

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