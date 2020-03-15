Дополнительные меры по защите от коронавируса ввели в Казахстане

Дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса ввели в Казахстане. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, передает Tengrinews.kz.

Документ утверждает порядок назначения вида карантина для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19. В постановлении подробно расписан порядок транспортировки зараженных лиц. Кроме того, в документе расписаны требования к карантинным стационарам для изоляции контактных с больными COVID-19 и правила изоляции на дому лиц с потенциальным эпидемическим риском коронавируса.

В постановлении также приведены требования к условиям проживания для организации домашнего карантина, инструкции для человека, который находится на домашнем карантине, инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин. А также инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи.

При этом акимы областей и городов согласно постановлению обязаны обеспечить развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусом, обеспечить транспортировку лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией.

Руководители управлений здравоохранения областей и городов должны обеспечить выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных COVID-19 и с подозрением на заболевание; распределять ежедневный поток пациентов (по другим нозологическим заболеваниям), исключая пересечение их пациентами с подозрением на COVID-19. Обеспечить лечение больных в инфекционном стационаре, госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими коронавирус, лабораторное обследование больных с симптомами, изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными и другое.

Руководители Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг должны обеспечить контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина, эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровней и объема противоэпидемических мероприятий в течение 48 часов.

Национальный центр экспертизы должен обеспечить лабораторное обследование больных и контактных на COVID-19 и дезинфекционную обработку очагов COVID-19.

Постановление вступает в силу со дня подписания. С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.