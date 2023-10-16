Дополнительные накопления. Когда в Казахстане начнут выплату обязательных пенсионных взносов работодателей?

С 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году. Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты населения РК.

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Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.

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Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника.

Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

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