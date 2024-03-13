Дополнительные поезда на Наурыз: опубликован график

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней «Наурыз мейрамы» Нацперевозчик назначает дополнительные три поезда, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

— Поезд №201/202 по маршруту «Астана-Алматы-1» на 4 рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00 ч., прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20 ч., в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00 ч., прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10 ч.;

— Поезд №203/204 по маршруту «Астана-Шымкент» на 3 рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37 ч., прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52 ч., в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25 ч., прибывает в Астану 20, 23, 26 марта т.г. в 0:27 ч.;

— Поезд №205/206 по маршруту «Актобе-Шымкент» на 2 рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15 ч., прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55 ч., в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20 ч., прибывает в Актобе 23, 26 марта в 01:02 ч.

Также в период Наурыз мейрамы будет добавлено 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:

-Поезд №45/46 по маршруту «Павлодар-Туркестан» с 20 по 25 марта;

-Поезд №139/140 по маршруту «Павлодар-Пресногорьковская» с 21 по 25 марта;

— Поезд №354/353 «Астана-Семей» с 21 по 25 марта;

-Поезд №623/624 «Астана-Петропавловск» с 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе:

— Поезд №22/21 «Кызылорда-Семей» с 20 по 25 марта;

— Поезд №24/23 «Актобе-Алматы» с 21 по 25 марта;

— Поезд №34/33 «Актобе-Алматы» с 20 по 25 марта;

— Поезд №37/38 «Мангистау- Семей» с 22 по 24 марта;

— Поезд №47/48 «Атырау-Астана» с 21 по 23 марта;

-Поезд №313/314 «Мангистау-Атырау» с 20 по 23 марта;

-Поезд №614/613 «Уральск-Мангистау» с 20 по 25 марта;

— Поезд №692/691 «Актобе-Атырау» с 20 по 25 марта.

Дополнительные прицепки в Южном регионе:

— Поезд №87/88 «Алматы-Сарыагаш» с 20 по 26 марта;

-Поезд №77/78 «Алматы-Мангистау» с 20 по 26 марта;

-Поезд №351/352 «Алматы-Оскемен» с 20 по 26 марта;

— Поезд №21/22 «Кызылорда-Семей» с 20 по 26 марта.

Кроме того, будут добавлены дополнительные электропоезда по пригородному направлению:

-Электропоезд №7509 в одном направлении «Павлодар–Астана» 24 марта;

-Электропоезд №7510 в одном направлении «Астана-Павлодар» 20 и 21 марта;

-Электропоезд №6805/6806 «Астана–Кокшетау» 20 и 25 марта;

-Электропоезд №6811/6812 «Астана-Курорт-Боровое» 21 марта.

Продажа билетов на дополнительные поезда стартовала 5 марта.

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