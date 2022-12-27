Дополнительные траты и повышение цен: почему казахстанский бизнес против СНТ

Что случилось. Казахстанские предприниматели прогнозируют повышение цен на хлеб и муку из-за введения СНТ для пшеницы и круп. Сейчас сопроводительная накладная на товар уже влияет на стоимость молочных продуктов. По словам консультанта по налоговым вопросам РПП Караганды Файзирахмана Миянова, упаковки для молока, которые завозятся из стран ЕАЭС, включают в себя стоимость расходов бизнеса на систему СНТ. За 2021 год около 50 тысяч предпринимателей затратили около 170 млрд тенге на систему СНТ, передает informburo.kz

Что такое СНТ. Сопроводительная накладная на товар – это сопровождающий бухгалтерский документ, который отслеживает перемещения товара от одного лица к другому. СНТ заполняется вместе с электронными счетами-фактурами: по ЭСФ проверяют движение в счетах предпринимателей, по СНТ – движение самого товара. Если при сверке двух документов найдут несоответствие, предпринимателей обвинят в мошенничестве. В первую очередь сопроводительная накладная необходима при импорте товаров.

Чем недовольны предприниматели. Изначально СНТ вводили для тотального контроля за товаром и налогоплательщиками, особенно для усиления надзора на границе для выявления контрабандного товара. По словам зампредседателя ОЮЛ «Форум предпринимателей Казахстана» Берика Заирова, СНТ не самый удобный инструмент для предпринимателей.

Во-первых, сложности вызывает заполнение документов.

«К примеру, в накладной есть шампунь – пять штук. В обычной накладной это одна строка: шампунь, пять штук, такая-то цена. В СНТ, если этот шампунь пятью поставками завезён, то будет: первая позиция – шампунь завезён тогда-то, вторая позиция – шампунь, одна штука, номер такой-то декларации, – и так пять позиций. Получается, вместо одной страницы, будет пять страниц. То есть не только по количеству, а вплоть до источника происхождения. Бухгалтерам и кладовщикам приходится следить не только за количеством товара в документах, но и за источником происхождения. И если где-то произойдёт путаница, товар невозможно будет продать, потому что по базе он не проходит и его якобы не существует», – объяснил Заиров.

Во-вторых, из-за СНТ бизнесмены повышают цены на товар. Предприниматели жалуются, что при заполнении СНТ бухгалтерам легко допустить ошибку, за которую компаниям приходится платить штрафы. При этом бизнесмены вынуждены нанимать дополнительных работников для работы именно с СНТ – бухгалтеров и программистов, но далеко не каждый предприниматель может себе это позволить. По словам представительницы ТОО «Натиже сут» Аружан Абишевой, наём дополнительных работников принёс ей на 583 тысячи тенге больше расходов. При этом бухгалтеры считают, что для улучшения контроля достаточно добавить ещё одну строку в ЭСФ.

В-третьих, бухгалтеры тратят слишком много времени на заполнение СНТ.

«На выписку одной СНТ по импорту у нас уходит от трёх до десяти часов. Десять – это максимум, что у нас было. Так как СНТ нужно выписать до пересечения границы – неважно, это выходной-не выходной, ночь или день – мы обязаны её выписать. Например, недавно мы выписали СНТ в 23.00, потому что товар переходил границу. Получается, бухгалтер работает сверхурочно», – рассказывает Аружан Абишева.

Предприниматели считают систему слишком несовершенной. Даже чат-бот таможенного органа, который должен отправлять подтверждения о получении накладных, часто не работает, поэтому приходится связываться с таможенниками самостоятельно, что тоже занимает время.

Проект СНТ провалился? Директор Ассоциации налогоплательщиков и бухгалтеров Сара Жунусова считает, что Министерство финансов ввело СНТ для передачи административной функции предпринимателям, а также для повышения налоговых сборов за счёт штрафов. Также некоторые предприниматели предполагают, что в Министерстве финансов не хотят признавать ошибки при введении пилотного проекта, поэтому за два года существования системы в Минфине не подвели итоги.

«Комитет госдоходов вложил в систему очень большие средства и, как обычно, архитектуру этой системы они сделали под себя, как им удобно, а не как бизнесу. А потом стали заложниками этой ситуации», – считает бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов.

Комитет госдоходов: итоги введения СНТ положительные. В Министерстве финансов считают, что внедрение СНТ, наоборот, позволило оптимизировать документооборот: отменить сопроводительные накладные на подакцизные товары (нефтепродукты, алкоголь и табачные изделия) и заменить отдельные бухгалтерские формы. Учитывая сложность и масштабы проекта, срок реализации пилотного проекта продлили из-за обращений налогоплательщиков и бизнес-сообщества.

Также в Комитете госдоходов отметили, что введение СНТ обеспечивает полную прозрачность и сквозной контроль товарооборота. А также не позволит создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, подтвердив законность оборота товаров при их перемещении. Министерство финансов считает, что итоги введения СНТ положительные.

«Были сокращены факты ввоза товаров со стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей (лжеимпорт) в 49 раз с 10,2 тысячи фактов в 2019-2020 годах до 210 в 2021 году; а также сокращена доля импортеров, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС, которая до введения СНТ составляла более 20%, после введения СНТ составила 3%», – рассказали в Комитете госдоходов.

Почему это важно знать. Сейчас 50 тысяч предпринимателей по всей стране вынуждены работать с сопроводительными накладными. Берик Заиров считает, что, пока с проблемами столкнулась лишь малая часть бизнеса, но, если распространить требование к выписке СНТ на всех, то случится коллапс. На фоне высокой инфляции повышение цен из-за введения СНТ также может ударить по карману каждого казахстанца.

Казахстан входит в топ-30 стран по лёгкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Buisness. Это значит, что в стране достаточно приятный климат для предпринимателей, особенно в плане обработки документации. Но неудачные решения и игнорирование мнения представителей бизнеса могут изменить ситуацию.

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