Дополнительный налог собираются взимать с владельцев дорогих авто в Казахстане

В Казахстане с владельцев дорогих авто собираются взимать дополнительный налог. Об этом на «круглом столе» в Сенате сообщил вице-министр национальной экономики Азамата Амрин, передает Tengrinews.kz.

В ходе «круглого стола», посвященного вопросам налоговой политики и совершенствования налогового администрирования, Амрин рассказал о планах по повышению налогов на предметы роскоши.

«По транспортным средствам. Здесь мы тоже предполагаем поставить порог порядка 50 миллионов тенге. Если рыночная стоимость автомобиля превышает этот порог, то будет дополнительное налогообложение через акцизы взиматься», — сообщил чиновник.

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