Дополнительный выходной будет у казахстанцев в июне

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Казахстанцы в июне получат дополнительный выходной день.
Дело в том, что Курбан-айт в 2023 году выпадает на 28 июня, передает Liter.kz со ссылкой на Учет.kz.
Согласно пункту 5 статьи 84 ТК РК, первый день Курбан-айта является выходным независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности.
Таким образом, при пятидневном и шестидневном графике работы 28 июня в середине недели будет выходным:
- при пятидневной рабочей неделе 26, 27 июня – рабочие дни, 28 июня – выходной, 29, 30 июня – рабочие дни
- при шестидневной рабочей неделе 26, 27 июня – рабочие дни, 28 июня – выходной, 29, 30 июня и 1 июля – рабочие дни.