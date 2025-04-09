Заключительный месяц весны порадует казахстанцев щедрым графиком выходных и праздничных дней. Май 2025 года подарит сразу несколько дополнительных поводов для отдыха. Tengri Life подготовил подробный календарь, который поможет нашим читателям заранее спланировать поездки, семейные мероприятия или просто долгожданный перерыв от работы.

Какие праздники ждут казахстанцев в мае

В мае в Казахстане отмечаются сразу три государственных праздника:

1 Мая – Праздник единства народа Казахстана (четверг);

7 Мая – День защитника Отечества (среда);

9 Мая – День Победы (пятница).

Эти праздничные даты приходятся на будние дни, а значит, прибавят к стандартным выходным еще несколько нерабочих

Как отдыхаем на 1 Мая 2025 года

Пятидневная рабочая неделя:

28, 29, 30 апреля – рабочие дни;

1 мая (четверг) – выходной;

2 мая (пятница) – рабочий день;

3 и 4 мая – стандартные выходные (суббота и воскресенье).

Шестидневная рабочая неделя:

28, 29, 30 апреля – рабочие дни;

1 мая (четверг) – выходной;

2 и 3 мая – рабочие дни;

4 мая – выходной.

Как отдыхаем на 7 и 9 Мая 2025 года

Первые две недели мая будут особенно насыщенными. В середине недели отмечается День защитника Отечества, а в конце – День Победы.

Пятидневная рабочая неделя:

5 и 6 мая – рабочие дни;

7 мая (среда) – выходной;

8 мая (четверг) – рабочий день;

9 мая (пятница) – выходной;

10 и 11 мая – стандартные выходные.

Шестидневная рабочая неделя:

5 и 6 мая – рабочие дни;

7 мая (среда) – выходной;

8 мая – рабочий день;

9 мая (пятница) – выходной;

10 мая (суббота) – рабочий день;

11 мая (воскресенье) – выходной.

Корреспонденты уточнили в Министерстве труда и соцзащиты населения, будут ли переносы выходных. В ведомстве сообщили, что переносов выходных не запланировано, в том числе и с 11 мая на 8 мая, несмотря на то что промежуток между праздниками делает отдых «разорванным».

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