Дополнительный выходной в октябре: как отдохнут казахстанцы на День Республики





В октябре казахстанцев ждёт дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня Республики, сообщает digitalbusiness.kz.

Национальный праздник отмечают 25 октября. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 26 октября. Этот день будет нерабочим как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.

При пятидневке казахстанцы отдохнут три дня подряд — 24, 25 и 26 октября. Всего в месяце будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

При шестидневке суббота, 24 октября, останется рабочей. Выходными будут 25 и 26 октября. В общей сложности в октябре предусмотрено 26 рабочих и пять выходных дней.

Дата праздника связана с принятием Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР 25 октября 1990 года. Документ закрепил основы будущей государственности Казахстана, включая суверенитет, целостность территории, развитие культуры и языков. Независимость страны была провозглашена позднее — 16 декабря 1991 года.

В 1995 году День Республики получил статус национального праздника. В 2001 году его перевели в категорию государственных, а в 2009 году празднование отменили.

Дату вернули в праздничный календарь в 2022 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. После принятия соответствующих поправок 25 октября вновь стало национальным праздником.

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