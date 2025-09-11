Дополнительный выходной в октябре: как отдохнут казахстанцы на День Республики

В октябре казахстанцев ждёт дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня Республики, сообщает digitalbusiness.kz.
Национальный праздник отмечают 25 октября. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 26 октября. Этот день будет нерабочим как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.
При пятидневке казахстанцы отдохнут три дня подряд — 24, 25 и 26 октября. Всего в месяце будет 21 рабочий и 10 выходных дней.
При шестидневке суббота, 24 октября, останется рабочей. Выходными будут 25 и 26 октября. В общей сложности в октябре предусмотрено 26 рабочих и пять выходных дней.
Дата праздника связана с принятием Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР 25 октября 1990 года. Документ закрепил основы будущей государственности Казахстана, включая суверенитет, целостность территории, развитие культуры и языков. Независимость страны была провозглашена позднее — 16 декабря 1991 года.
В 1995 году День Республики получил статус национального праздника. В 2001 году его перевели в категорию государственных, а в 2009 году празднование отменили.
Дату вернули в праздничный календарь в 2022 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. После принятия соответствующих поправок 25 октября вновь стало национальным праздником.
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