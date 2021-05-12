Допуск в аэропорты и ЖД-вокзалы ограничат в регионах Казахстана из «красной» зоны

Главный санврач на транспорте подписала новое постановление, в соответствии с которым изменяются правила посещения аэропортов и ЖД-вокзалов. Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля на транспорте.

Новые ограничения касаются регионов, расположенных в «красной» зоне по COVID-19, то есть, регионов, где наиболее неблагополучная картина по заболеванию. По новым правилам, с сегодняшнего дня допуск в здания аэропортов и ЖД-вокзалов провожающих и встречающих в Казахстане будет ограничен. Исключение составят лишь те аэропорты и вокзалы, которые участвуют в проекте Ashyq. Отметим, что на данный момент в «красной» зоне находятся 6 регионов: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

Также напомним, что с 10 мая в аэропорт Нур-Султана начали запускать через приложение Ashyq. Сообщалось, что с этого дня приложение будут использовать в пилотном режиме, а с 12 мая планируется полноценный запуск проекта. В результате, сегодня у входа в столичный аэропорт образовалась огромная очередь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

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