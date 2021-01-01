«Допустимых промилле» больше нет

В Казахстане отменили таблицу промилле, с помощью которой можно было определить степень алкогольного опьянения. Теперь насколько пьян был человек за рулем, будет решать врач-нарколог. Перестанет существовать и так называемое понятие «допустимых промилле», передает alau.kz

Каждый водитель отлично знает, что садясь за руль важно быть трезвым, чтобы избежать ДТП и проблем с полицией. Но при этом существовало так называемое правило о «допустимых промилле». Легкая степень опьянения диагностировалась при содержании алкоголя от 0,5 до 1,5 промилле. Если показатель был меньше, водитель считался трезвым. Так было ровно до прошлой недели. Теперь таблицу содержания алкоголя в крови убрали из правил проведения мед.освидетельствования.

«Основным критерием наличия или отсутствия алкогольного опьянения теперь будет считаться наличие клинической картины алкогольного опьянения в сочетании с тестом выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола»,- пояснил главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко.

Теперь независимо от того, что покажет алкотестер, водитель может попасть на медицинское освидетельствование. А там уже врач-нарколог будет устанавливать степень его опьянения. И здесь медик больше не станет ориентироваться на уровень промилле, показанных алкостестером. Хотя раньше цифры в таблице четко указывали легкое опьянение у человека или сильное. Отказ от градации, по словам Владимира Михайленко, может привести к субъективности в принятии решений.

«Когда прописаны четкие цифры, там были от 0,5 процентов промилле и выше при наличии в крови алкоголя, оно уменьшало субъективность принятия решений. Потому что когда приходит анализ химико-токсикологического исследования и четко прописаны цифры, тогда процесс принятия решений делается более стандартизованным»,- сообщил Михайленко.

В то же время, по словам Михайленко, существовавшая раньше таблица с промилле была не всем по нраву. Она позволяла не учитывать мнение специалиста. Достаточно было подтвердить цифры и найти соответствующую им степень опьянения в таблице. Теперь ситуация обратная: заключение будет основываться на мнении врача. И такое решение тоже может подвергнуться критике. Уже возникают предположения о возникновении коррупционных рисков.

«Я думаю, что, безусловно, попытки обойти действующий приказ будут осуществляться. Но насколько мы будем с этим бороться, покажет жизнь. Риски коррупционные существуют всегда и везде»,- прокомментировал главный врач.

Сильная или легкая степень опьянения у разных людей может быть установлена при разных показателях алкостестера. Многое зависит от крепости и толерантности организма. Кто-то при показаниях в 0,5 промилле будет трезв, а у другого уже при 0,3 промилле увидят все признаки клинической картины опьянения. Изменения в правилах с изъятой таблицей вступили в силу с 10 декабря.

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