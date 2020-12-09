«Допустимых промилле» при проверке водителей на алкоголь больше не будет

При проверке водителей на алкоголь в Казахстане больше не будет «допустимых промилле». А точнее, из правил убрана сама таблица, на которую опирались при обследовании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Обновленные правила обследования водителей вступят в силу 10 декабря 2020 года. Уточняется, что «допустимых промилле» в стране не было и ранее. Однако в таблице, по которой устанавливали степень опьянения, «легкое опьянение» диагностировалось при содержании алкоголя в крови от 0.5 до 1.5 промилле. То есть при показаниях алкотестера до 0.5 промилле водитель считался трезвым. Так появился термин «допустимые промилле».

Из новой редакции правил освидетельствования таблицу решено убрать. В Минздраве пояснили, что разграничение по промилле носило лишь рекомендательный характер и основывалось на устаревших данных. По словам медиков, за последние годы многое изменилось, наркологи стали использовать новое оборудование, выдающее разные результаты в зависимости от типа исследований. И приводить их к единому знаменателю сегодня бессмысленно. Количество алкоголя в выдыхаемом воздухе никогда не было основой для медицинского заключения, а использовалось лишь как дополнительный инструмент. В обновленных правилах методы проверки водителей на алкоголь или наркотики остались прежними.

Основой для заключения являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки психического и соматоневрологического состояния (внешний вид, поведение, состояние сознания, речь, состояние кожных покровов, слизистых оболочек глаз, языка, потливость, слюнотечение, дыхание, пульс, давление, состояние и реакция зрачков, мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и так далее).

Дополнительно делается анализ выдыхаемого воздуха. Анализ крови или мочи в спорных случаях.

В результате выносится один из четырех видов медицинского заключения: трезв(а);

алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень); состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин; седативные, снотворные вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители).

Напомним, в Казахстане запрещено садиться за руль именно в состоянии опьянения. А определяется опьянение только в результате комплексного исследования. То есть если в крови или выдыхаемом воздухе алкоголь обнаружен, но при этом водитель ведет себя адекватно и спокойно проходит все тесты медиков, в заключении пишется, что он пил, но при этом трезв, отмечает издание. И, соответственно, наказанию не подлежит (сегодня согласно статье 608 КоАП РК управление авто нетрезвым водителем, а также передача руля такому человеку карается административным арестом на 15 суток и лишением прав на семь лет. А авария с легким вредом — арестом на 20 суток и лишением прав на семь лет).

Если же опьянение все-таки выявлено, у несогласных водителей есть два часа, чтобы пройти независимую экспертизу и попытаться доказать, что были трезвы. К слову, освидетельствование проходит только в государственных медучреждениях.

Главное — ни в коем случае не отказываться от проверки на алкоголь или наркотики. За это сегодня предусмотрен арест на те же 15 суток и лишение прав уже на восемь лет, а за повторное подобное нарушение в течение года после истечения срока взыскания — на 20 суток и лишение свободы.

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