«Дорога в школу». Кому помогут собраться в школу

В Костанае ежегодно проводится республиканская акция «Дорога в школу». Цель акции — оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам.

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в мае 2024 года организациями образования города Костаная оказана материальная помощь 1930 детям на сумму более 83 миллиона тенге.

Старт акции планируется с 1 августа 2024 года, завершение – 30 сентября 2024 года. В ходе акции «Дорога в школу» до начала учебного года будут охвачены более 1000 детей.

Помощь учащимся будет оказана в виде приобретения одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.