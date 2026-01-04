В Казахстане в рамках поручений Главы государства продолжается системное развитие автодорожной инфраструктуры, направленное на повышение транспортной связанности регионов, безопасности движения и качества жизни населения. О ключевых планах на 2026 год сообщил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров.

11 тысяч километров дорог — в работе

По данным Министерства транспорта, в 2026 году всеми видами дорожных работ планируется охватить порядка 11 тыс. километров автомобильных дорог. В том числе:

2,3 тыс. км — строительство и реконструкция;

— строительство и реконструкция; 5 тыс. км — капитальный и средний ремонт;

— капитальный и средний ремонт; около 4 тыс. км — развитие местной дорожной сети.

Крупные инфраструктурные проекты

В числе приоритетов — продолжение строительства и реконструкции стратегически важных автодорожных направлений. Работы будут продолжены на трассе Кызылорда – Жезказган протяжённостью 208 км на территории области Улытау.

Также в 2026 году запланирована реализация масштабного проекта «Центр – Запад» общей протяжённостью 896 км, а также проектов по направлениям Актобе – Улгайсын (232 км), Караганда – Жезказган (572 км), Бейнеу – Сексеул и других.

«В 2026 году в рамках поручений Главы государства запланирована реализация ряда крупных проектов, направленных на развитие транзитно-транспортного потенциала страны. Все необходимые технико-экономические обоснования получены, работы ведутся в штатном режиме, финансирование предусмотрено», — отметил Максат Калиакпаров.

Обходы городов и туристические маршруты

Отдельное внимание будет уделено строительству и реконструкции обходов крупных населённых пунктов. В планах — реализация проектов обходов городов Сарыгаш, Кызылорда, Петропавловск и Рудный.

Наряду с этим продолжится развитие туристических и приграничных маршрутов, включая дорогу к Рахмановским ключам, а также участок Петропавловск – граница Российской Федерации.

Ремонт республиканских и местных дорог

В рамках капитального и среднего ремонта в 2026 году работы запланированы на автодорогах:

Жезказган – Петропавловск, Атырау – Уральск, Жанаозен – Кендирли, Мукур – Кульсары, Макинск – Аксу – Торгай и других.

По местной сети предусматривается реализация проектов Актау – Форт-Шевченко, Туркестан – Шаульдер, Чапай – Сайхин, а также продолжение строительства автогужевого моста в городе Семей.

Цифровизация и весовой контроль

Параллельно ведётся внедрение современных цифровых и технологических решений. Сегодня на автодорогах страны установлена 71 автоматизированная станция измерения веса, из них 38 — на дорогах республиканского значения и 33 — на местной сети. В перспективе их количество планируется увеличить до 220 единиц.

Станции интегрированы с Процессинговым центром «Единый реестр административных производств» (ЕРАП), что позволяет формировать предписания о нарушениях весовых параметров в автоматическом режиме.

Модернизация пунктов пропуска

Кроме того, в стране ведётся масштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска.

«В течение 2026–2027 годов мы планируем полностью модернизировать 33 автомобильных пункта пропуска и к 2030 году увеличить их пропускную способность до 35 млн тонн», — сообщил вице-министр.

Единая цифровая система e-Joldar

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию единой цифровой системы в сфере автодорог e-Joldar. Она обеспечит консолидацию эталонных данных, открытый доступ к документации, паспортам дорог и межремонтным срокам, а также усилит общественный контроль.

По словам Максата Калиакпарова, 2026 год станет важным этапом в развитии автодорожной отрасли Казахстана.

«На следующий год запланирована масштабная работа. Все задачи и цели, поставленные Главой государства, будут выполнены в срок и в полном объёме», — подчеркнул он.

