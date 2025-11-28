Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул первостепенную важность реализации концепции «Слышащего государства», нацеленной на оперативное и адресное реагирование власти на запросы общества.

«В стране проводится масштабная работа по рассмотрению обращений граждан. Сегодня аким села может при помощи единой информационной системы легко отслеживать проблемы жителей. На каждое обращение любой гражданин должен получить четкий ответ. Как правило, большинство запросов касаются состояния местной инфраструктуры, в том числе дорог, дворов и детских площадок. Это ключевые вопросы, требующие решения на местах. Однако зачастую акиматы игнорируют подобные обращения, и не дождавшиеся ответа люди вынуждены обращаться с жалобами в центр, в том числе в Администрацию Президента. Уровень доверия граждан к своему акиму можно оценить по количеству подобных писем», — отметил Глава государства РК.

