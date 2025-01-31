В Алтынсаринском районе для обеспечения общественной безопасности внедрили новые камеры с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В отделе полиции Алтынсаринского района ДП Костанайской области состоялась презентация новых камер с интеллектуальными системами, установленных для повышения уровня охраны общественного порядка.

«В рамках проекта на территории Алтынсаринского района установлено 40 камер видеонаблюдения, из которых девять оснащены передовыми интеллектуальными системами. Эти камеры способны автоматически фиксировать правонарушения, распознавать лица и транспортные средства, находящиеся в розыске. Использование таких технологий значительно повысит безопасность жителей района и улучшит эффективность профилактической работы», — отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Внедрение интеллектуальных камер обеспечит оперативное раскрытие преступлений и повысит уровень контроля за ситуацией в общественных местах, считают в полиции.

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