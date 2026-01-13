В условиях неблагоприятной погоды полицейские по всей стране несут службу в усиленном режиме. Основная задача — обеспечить безопасность граждан и не допустить дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции контролируют соблюдение временных ограничений на движение транспорта, организуют сопровождение автоколонн, а также оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложных дорожных условиях. Кроме того, стражи порядка участвуют в эвакуации автомобилей, застрявших в снежных заносах.
Параллельно полиция взаимодействует с коммунальными службами, координируя работы по очистке проезжей части, обеспечению безопасного движения транспорта и поддержанию общественного порядка в период сложной метеорологической обстановки.
В ведомстве призывают водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию или службы экстренного реагирования.
Не смогут снять пенсионку на лечение: предупреждение для казахстанцев
Системные махинации в ОСМС на 26 млрд тенге выявили в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.