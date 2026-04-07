Дороги расширят: в «Береке» переделают планировку

В микрорайоне «Береке» в Костанае планируют масштабную реконструкцию дорожной инфраструктуры. В конце апреля ожидается выход государственной экспертизы по корректировке проекта благоустройства.

Речь идет о пересмотре ранее заложенных решений, которые оказались неэффективными для растущего жилого массива. Основная проблема — слишком узкие дороги, не рассчитанные на текущую и перспективную нагрузку.

Работы в микрорайоне были приостановлены около полутора лет назад. Их возобновление запланировано на май. Уже предусмотрено финансирование в размере 500 млн тенге, также дополнительно планируется привлечь порядка 2 млрд тенге из областного бюджета.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что проект требует полной переработки:

«В конце этого месяца должна выйти госэкспертиза корректировки благоустройства дорожного полотна в мкр Береке. Проблема в том, что изначально дороги заложили слишком узкими. При полной застройке микрорайона это создаст серьезные сложности. Мы приостановили работы на полтора года и возобновим их в мае. Уже предусмотрено 500 млн тенге, дополнительно будем запрашивать около 2 млрд. До конца года планируем расширить дороги до 7–14 метров, обустроить парковки и привести в порядок все инженерные сети. Микрорайон должен соответствовать современным стандартам — эту задачу мы обязательно выполним».

По планам, до конца года в «Береке» расширят дороги, создадут парковочные зоны и проведут переустройство инженерных сетей. В акимате подчеркивают, что микрорайон должен соответствовать современным стандартам городской инфраструктуры.

