Дороги в Костанайской области проверит министр транспорта РК

Фото пресс-службы минтранспорта РК
Президент поручил масштабировать программу среднего ремонта автодорог с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. В целом, программа среднего ремонта охватывает межобластные и межрайонные автодороги. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Качество в особом приоритете.
Министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочей поездки в регионы проинспектирует ход реализации программы среднего ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.
Глава министерства транспорта посетит Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.
В рамках рабочей поездки будут организованы встречи с населением вышеуказанных регионов и личный прием граждан. Министр транспорта проверит ход дорожно-ремонтных работ и состояние объектов транспортной инфраструктуры, подведомственной министерству.