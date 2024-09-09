Дороги в Костанайской области проверит министр транспорта РК

Президент поручил масштабировать программу среднего ремонта автодорог с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. В целом, программа среднего ремонта охватывает межобластные и межрайонные автодороги. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Качество в особом приоритете.

Министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочей поездки в регионы проинспектирует ход реализации программы среднего ремонта, сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Глава министерства транспорта посетит Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.

В рамках рабочей поездки будут организованы встречи с населением вышеуказанных регионов и личный прием граждан. Министр транспорта проверит ход дорожно-ремонтных работ и состояние объектов транспортной инфраструктуры, подведомственной министерству.

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