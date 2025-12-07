USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

Дороги в ловушке: движение по ключевым направлениям остановлено

— Сегодня, 22:25
Изображение для новости: Дороги в ловушке: движение по ключевым направлениям остановлено

По данным дорожных служб, из-за образования сильного гололёда временно закрыты для движения сразу две автотрассы:

  • Трасса «Аулиеколь–Жолдама» (0–257 км) — движение полностью прекращено.
  • Трасса «Карасу–Б. Чураковка» (0–114 км) — участок также закрыт из-за опасных дорожных условий.
  • Движение на трассе «Айет–Варваринка» (0–40 км) полностью прекращено из-за гололеда.

Специалисты продолжают обработку дорожного полотна противогололёдными материалами. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данным направлениям, а также учитывать возможные задержки на альтернативных маршрутах.

Дальнейшая информация о восстановлении движения будет предоставлена по мере поступления обновлений от дорожных служб.



