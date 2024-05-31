Дорогие авто и банковские обороты – глава Отбасы банка предложила проверять все активы заявителей на госипотеку

Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова считает, что госпрограммы должны быть таргетированными, передает LS.

На закрытом круглом столе BI Finance в Алматы Ляззат Ибрагимова рассказала, какие факторы не были учтены при запуске программы «7-20-25». Например, отсутствие жилья на день подачи заявки. В результате это привело к таким случаям, когда некоторые казахстанцы получали займы по данной госпрограмме несколько раз.

«Поэтому мы на уровне своих госпрограмм всегда требуем, чтобы человек мог участвовать один раз и чтобы у него жилье отсутствовало в течение пяти лет», – отметила она.

Также она рассказала, что сейчас Отбасы банк обсуждает с Минтруда вопросы по цифровому портрету семьи.

«Меня очень волнует такой вопрос: у нас есть люди в очереди, у которых по документам отсутствует полностью жилье, но почему-то мы не смотрим на другие активы. Вдруг у него четыре Gelandewagen (марка автомобиля – прим. LS) или крупные обороты по банковским счетам. Нужно собирать больше информации. На самом деле нас всего 20 млн человек, и есть огромная возможность для получения этих данных и их обработки. Если применить правильное таргетирование, тогда в обществе будет принцип социальной справедливости», – подчеркнула Ибрагимова.

Кроме того, она выступила с предложением, чтобы квартиры продавались в чистовой отделке, поскольку черновая ведет к дополнительным расходам.

«Я думаю, что законодательно надо поднимать данный вопрос. То есть будет очень простая чистовая отделка либо какой-то стандарт, чтобы буквально присутствовали стены или самый дешевый ламинат. Понимаете, даже с точки зрения бухгалтерского учета есть готовая продукция и незавершенное производство. Эти данные у компании на балансе указываются в разных строках. А мы говорим, что вы построили жилье, но вы соорудили стены, а до квартиры должен дойти сам клиент. Мне кажется, здесь есть обман последних», – заявила она.

Между тем, по данным компании Dasco Group, казахстанцы предпочитают вторичное жилье, чтобы снизить финансовую нагрузку. При этом при покупке недвижимости на первичном рынке траты могут вырасти в два раза из-за затрат на аренду квартиры на время строительства, ремонта и комплектации.

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