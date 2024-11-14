Новый тариф «больше потребляешь — больше платишь» начнет действовать для костанайцев. В правила расчёта тарифов внесли изменения. «Костанай-Су» вводит дифференцированный тариф на воду с 1 января 2025 года. Новый тариф касается только физлиц

Теперь будет четыре категории потребителей воды. Первая — это те, кто не тратит на одного себя больше трех кубов воды. А вторая, это уже те, кто потребляет больше трех кубов. В этом случае, согласно новому тарифу, человек будет платить плюс 20% за превышение этой нормы. Третья это те, кто тратит больше 5 кубов воды в месяц, в этом случае надбавка составит уже 50%. И четвертая категория это те, кто тратит больше десяти кубов воды.

«К примеру, на адресе прописан один человек и вот так случилось, что он потребил за месяц 11 кубов, что, в принципе, очень много. Три куба он заплатит по обычному тарифу, два куба он заплатит по второму, то есть на 20% дороже, пять кубов он заплатит на 50% дороже и один куб, который уже вышел за рамки, который уже вышел в четвертую категорию, он заплатит по четвертой категории», — отметил начальник абонентского отдела ГКП «Костанай-Су» Александр Пономарёв.

Сумма за воду будет напрямую зависеть от количества проживающих и прописанных. До 1 января нужно пройти сверку с абонентским отделом «Костанай-Су»

«Собственнику, который сдает в аренду квартиры, родственников каких-то пускает пожить и так далее, ему будет выгоднее их официально зарегистрировать, показать всех, кто там проживает и, соответственно, платить меньше», — сообщил Александр Пономарёв.

С нового года ожидается повышение тарифа на воду. Для физлиц на 9%. Не менее важными факторами образования цены станут счетчик и своевременная передача его показаний. Работники предприятия настоятельно рекомендуют не игнорировать сроки поверки счетчиков. Иначе, месячная оплата может серьёзно ударить по карману.

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