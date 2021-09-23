Дорогостоящие анализы, диагностику в Костанае можно пройти бесплатно. Какие?

Каждому человеку, который платит регулярные взносы в систему обязательного медицинского страхования, положен широкий спектр различных клинико-диагностических исследований. В их числе и дорогостоящие, такие как МРТ и КТ. Однако зачастую получить направление у своего терапевта в поликлинике по месту прикрепления сложно, а порой и невозможно.

Участковый врач отправляет человека сдавать их платно. Чтобы знать полный спектр всех положенных анализов, Жанат Альмагамбетова рекомендует пользоваться общедоступным ресурсом — это сайт adilet.zan.kz

Приказ №90 от 24 августа 2021 года «Об утверждении правил оказания ПМСП»

«У всех есть интернет. Они могут даже сами войти в adilet и там есть нормативные акты. Они могут в adilet посмотреть нормативные акты, где есть все вот эти клинико-диагностические услуги. Во-первых. Во-вторых, они должны в тесном сотрудничестве работать со своим участковым врачом. К участковому врачу подойти. Врач разъяснит какие анализы ему положены, что не положено. Но это уже по показаниям», — сообщает заместитель главного врача поликлиники Костаная №1 Жанат Альмагамбетова.

Стандартные исследования такие как рентген, флюорография, анализы крови и другие выполняют в поликлиниках. Если речь идет о дорогостоящих анализах и исследованиях, к примеру, таких как МРТ или КТ, и в поликлинике по месту прикрепления вы их пройти не можете, то вам должны выписать направление на бесплатные исследования в частную клинику или лабораторию.

«Фонд заключает договор с поликлиникой. Непосредственно уже поликлиника в рамках договора соисполнения, если у нее нет возможности самой произвести тот или иной вид исследований направляет уже пациента за те деньги ,которые оплачивает фонд, расплачивается с соисполнителем уже поликлиника», — говорит КФ ФСМС Батырбек Нургалиев.

Но для застрахованного гражданина — в любом случае эти анализы остаются бесплатными. В случае, если вы уверены, что те или иные диагностические исследования или лабораторные анализы вам положены в рамках ОСМС, но получить направление от терапевта в поликлинике по месту прикрепления вам по каким-то причинам не удается, есть несколько вариантов решения проблемы.

«Здесь хотелось бы сказать жителям нашей области, что в каждой медицинской организации сейчас существует служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, то есть по принципу здесь и сейчас, быстрее и проще решить этот вопрос, обратившись в службу, где дадут разъяснение. Если человек не будет удовлетворен данным разъяснением, то имеет право обратится уже непосредственно в фонд на горячую линию — 1406 — кол-центр»,- сообщил директор КФ ОСМС.

ФСМС: 990-544, 990-545

Call-центр работает в круглосуточном режиме. Если и там не удастся решить возникшую проблему, человек может обратиться в филиал фонда социального медицинского страхования по любому из номеров, которые сейчас на ваших экранах.

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