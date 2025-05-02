В течение двух дней автомобилистам не удастся проехать напрямую от так называемого «второго Костаная» к микрорайону Аэропорт.

На участке будут планово ремонтировать железнодорожные переезды. Движение будет ограничено с 20:00 2 мая по 20:00 4 мая. Отдел ЖКХ Костаная просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

То же самое необходимо сделать тем, кто собирается проехать по улице Баймагамбетова. Там уже закрыт участок между проспектом Аль-Фараби и улицей Гоголя в связи с ремонтом водопроводного коллектора. Экскаватором уже вскрыта одна из полос. О том, когда будут окончены работы, пока не сообщается.

Кроме того, в связи с проведением дорожных работ по благоустройству микрорайона «Жана Қала» с 11:00 часов 2 мая до 17:00 часов 3 мая временно ограничено движение транспорта по улице Фролова — на участке между улицами Абая и Островского. Просим заранее планировать маршруты передвижения.

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