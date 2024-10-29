Дорогу под Челябинском до границы с Казахстаном обещают сделать четырехполосной, сообщает ТАСС.

«28 октября заключен государственный контракт на капитальный ремонт участка автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан (53 км — 75 км), который предусматривает расширение дорожного полотна до четырех полос», — сообщил руководитель управления дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев, передает информационное агентство КазТАГ.

Федеральная трасса А-310 имеет протяженность порядка 150 км, она проходит по территории Челябинской области, ведет к пункту пропуска «Бугристое» через государственную границу России и Казахстана.

Контракт стоит 3,527 млрд рублей.

Источник фото: yurga72.ru

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