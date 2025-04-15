Аренда жилья может подорожать в Казахстане на 5-10% в этом году. Такое мнение LS озвучил глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

В беседе с LS он пояснил, что на данный момент наблюдается определенная стагнация в сфере покупки и продажи квартир и домов.

При этом есть предпосылки к оживлению за счет дополнительных форм кредитования через Отбасы банк и коммерческие банки. В связи с этим Е. Мусрепов считает, что нужно в ближайшие три месяца наблюдать за динамикой, чтобы оценить состояние рынка недвижимости.

«В то же время, если имеются проблемы в продажах, растет аренда. Поэтому до конца года стоимость съема может скорректироваться в сторону повышения на 5-10%. Все зависит от местоположения недвижимости и способа оплаты», – пояснил собеседник LS.

Что касается цен на жилье, то, по словам эксперта, сейчас сложно спрогнозировать, какие показатели будут по итогам года. Тем более на данный момент обсуждается проект нового Налогового кодекса, который может отразиться на ценообразовании квадратного метра.

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