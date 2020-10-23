Дорожная разметка на нескольких улицах в Костанае не соответствует требованиям по светоотражению. То же касается и части установленных в городе дорожных знаков. Такую информацию озвучили сотрудники местного филиала центра качества дорожных активов. Вместе с полицией они проинспектировали улицы Костаная, и выявили там серьезные нарушения со стороны подрядчиков, которые занимались нанесением разметки и установкой знаков, передает alau.kz

Этот необычный прибор, который устанавливают на дорожную разметку, называется ретрорефлектометр. Он измеряет, как хорошо нанесенная на дорогу краска отражает свет. Проводить такие замеры посчитали необходимым в филиале центра дорожных активов. Тем более на только что отремонтированной дороге. Ведь если разметка будет еле заметна для водителей, это может сбить их с толку и привести к серьезным ДТП.

«Данный прибор выдает сразу ночное световозвращение и дневную видимость. По данным замерам сейчас: разметка выполнена на улице Аль-Фараби – ночной коэффициент световозвращения не соответствует. По факту сейчас у нас 24 коэффициент возвращения. То есть даже визуально мы видим, что стеклошариков в этой разметке нет»,- сообщил после измерений Танат Нурпеисов, инженер отдела контроля качества Костанайского филиала «Национальный центр дорожных активов».

По словам сотрудника, коэффициент световозвращения должен быть не менее 200. При 24, как показал прибор, ночью разметку будет еле видно. И такая обстановка не только по участку Аль-Фараби. Подобные результаты получили при анализе сразу нескольких улиц города.

«Комиссия в составе представителей ЖКХ, ДВД области, проектный офис «Адалдык аланы» и наших специалистов было проинспектировано 17 улиц областного центра. Сегодня в работе будет еще 3 улицы. По результатам полученных данных устроенная дорожная разметка 100-процентов не отвечает нормативным требованиям по коэффициенту световозвращения»,- сообщил Абылайхан Алшинбаев, директор Костанайского филиала «Национальный центр дорожных активов».

Чкалова, Беды, Назарбаева, Каирбекова, Маяковского, Тәуелсіздік — вот далеко не весь перечень улиц, где дорожная разметка по ночам плохо различима. Причиной могли послужить либо некачестенные материалы, либо отказ от использования светоотражающих стеклошариков. Именно они отражают свет, а потому должны добавляться в краску. Но проблема на дорогах не только в разметке. Светотражением не обладают дорожные знаки. При чем не только в Костанае, но и в городах Рудный и Тобыл.

«По дорожным знакам была подобная проверка. Проинспектировано более 500 знаков. На данный момент 86 процентов проверенных знаков не отвечают требованиям»,- рассказал Алшинбаев.

К примеру, по улице Лермонтова из 42 проверенных знаков хорошо отражают свет только 6. По улице Байтурсынова из 64 тоже только 6. А по Чехова и Павлова вообще ни один из более чем 50 проверенных знаков по каждой из них.

«Выдали предписание на устранение выявленных недостатков. Совместно с жол-лабораторией отработали мы, и теперь будем продолжать в этом направлении работу. Но это будет устраняться по мере возможности»,- пояснил Саят Бисемин, начальник отдела дорожной инспекции.

Письма с результатами проверок направили руководству ЖКХ, департамента полиции, а также акиму города. По прогнозам участников комиссии, проводившей проверку на дорогах, устранять нарушения, вероятно, будут только весной.

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